Пригожин прокомментировал видео "казни экс-бойца ЧВК"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Бизнесмен и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин прокомментировал видео с якобы казней бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Его слова приводит пресс-служба организации в своей группе в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах, которые появились в Сети, мужчина рассказывал, что сбежал с фронта и перешел на сторону Украины 4 сентября, а 11 ноября его ударили по голове и похитили в Киеве. Мужчина поведал, что очнулся уже в подвале, где ему объявили, что его "будут судить". После этого неизвестный нанес ему несколько ударов кувалдой по голове.

Пригожин же, комментируя запись, сказал, что предпочитает смотреть историю в театре. Он назвал видео шоу. По его словам, человек на кадрах не нашел счастья на Украине, но встретился с "недобрыми, но справедливыми людьми".

"Мне кажется, этот фильм называется "Собаке – собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок, ни одно животное не пострадало", – написал Пригожин.

Ранее ответил на критику его и наемников, которые участвуют в спецоперации на стороне России. У него спросили, не опасается ли он привлечения к ответственности по статье 359 УК РФ ("Наемничество") за создание частной военной компании. Пригожин же подчеркнул, что за РФ воюют "десятки тысяч наемников". Он пообещал лично арестовать их и самого себя, если их автоматы возьмут в руки десятки тысяч критиков.



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