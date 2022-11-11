На RTД вышел документальный фильм о ЧВК "Вагнер"

Фото: ТАСС/AP/Dmitri Lovetsky

На документальном телеканале RTД вышел фильм о частной военной компании "Вагнер". В нем показаны эксклюзивные кадры боев и штурмов, которые ведет отряд.

Автором сценария выступил Андрей Ященко, срежиссировал картину Владислав Рытков. Им удалось организовать встречу с бойцами данного формирования на передовой в Донбассе.

Представители ЧВК рассказали, как устроена их работа, какие существуют требования к личному составу и как они помогают народу освобожденных ими территорий.

Кроме этого, в киноленте рассказывается, как бойцы "Вагнера" попадают в организацию, а также ради чего они принимают участие в СВО.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин ранее рассказал, что в 2014 году создал группу, которая позднее и получила название ЧВК "Вагнер". Он подчеркнул, что сам ездил на полигоны и отбирал личный состав.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!