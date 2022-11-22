Пригожин раскрыл источник финансирования ЧВК "Вагнер"

Фото: ТАСС/AP/Dmitri Lovetsky

Частная военная компания "Вагнер" финансируется из средств, вырученных на продаже "слез и страданий западных демократий". Об этом заявил бизнесмен и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин, чьи слова публикует официальная группа организации "ВКонтакте".

Бизнесмен подчеркнул, что не планирует создавать какую-либо политическую партию или движение, а также не намерен поддерживать уже существующие структуры.

Пригожин добавил, что не будет баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга, так как для этого есть "другие хорошие специалисты".

"Я уже немало комментировал и говорил о том, что, первое, (губернатор Санкт-Петербурга. – Прим.ред.) Александр Дмитриевич Беглов не способен полноценно управлять городом. И второе, мною написано заявление в Генеральную прокуратуру РФ, по результатам которого, я надеюсь, прокуратура самостоятельно решит дальнейшую судьбу Беглова", – отметил предприниматель.

Ранее Пригожин признался, что создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК "Вагнер", 1 мая 2014 года. По его словам, раньше он ездил на полигоны, чтобы набрать группу, которая "поедет и защитит русских", однако понял, что среди них половина мошенников. После этого он якобы нашел специалистов, которые ему помогли.

Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова просили уточнить статус этой компании и самого предпринимателя из-за критики Беглова из-за "недостаточной поддержки ЧВК "Вагнер". В ответ же пресс-секретарь президента отметил, что самое главное важное заключается в том, что Пригожин является гражданином России. При этом на вопрос о статусе Песков ответил: "Без комментариев".



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