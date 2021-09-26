Лавров сообщил об обращении властей Мали к ЧВК "Вагнер"

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Власти Мали запросили помощь у частной военной компании "Вагнер" в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров во время брифинга в ООН.
Как рассказал Лавров, обращение правительства Мали к ЧВК связано с существенным сокращением военного контингента Франции, сформированного для борьбы с террористами на севере страны.
"Они четко подчеркивают, я имею в виду переходные власти Мали, свою приверженность международным обязательствам, ведут борьбу с терроризмом", – передает РИА Новости слова дипломата.
Министр отдельно подчеркнул, что российские власти не имеют никакого отношения к сотрудничеству властей Мали и ЧВК.
"Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной – это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура – и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов", – сказал Лавров.
Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил главе МИД Мали Абдулая Диопа о том, что присутствие ЧВК "Вагнер" в стране будет иметь последствия в вопросе отношений с ЕС.
"Как мне сказал Жозеп Боррель, "вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка – это наше место. Вот прямо так и сказал", – сообщил Лавров.
Глава МИД РФ также отметил необходимость синхронизировать действия Брюсселя и Москвы в вопросе борьбы с терроризмом в Сахаро-Сахельском регионе.
"А говорить "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите" – во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило внешних партнеров. Во-вторых, так разговаривать вообще ни с кем нельзя", – выразил мнение Лавров.
До этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел встречу с Лавровым на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе встречи французский дипломат заявил, что возможная отправка ЧВК "Вагнер" в Мали будет иметь последствия для России.
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