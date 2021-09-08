CША помогли Украине организовать операцию против 33 россиян в Белоруссии – СМИ

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CША оказали помощь Украине во время прошлогодней операции против 33 россиян в Белоруссии. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники.

29 июля белорусские власти сообщили о задержании 33 "боевиков" ЧВК из России. Их подозревали в подготовке беспорядков в стране. При этом спецслужбы государства заявили о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержанные граждане России являются сотрудниками ЧОПа, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию и опоздали на рейс.

В своем репортаже CNN показало интервью с человеком, который был представлен как экс-высокопоставленный сотрудник разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом заявил, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию, с помощью которой больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле. Настоящей целью была переправка указанных лиц в Киев для суда.

Позднее план украинских спецслужб провалился, так как группа россиян была задержана в Белоруссии и выдана властям РФ.

"По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также (имело место) техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ", – заявили в материале CNN.

При этом в репортаже сообщается, что эту информацию опроверг высокопоставленный американский чиновник.

Как продолжил экс-разведчик Украины, во время вербовки россияне сообщали свои биографии, что позволило определить их участие в боевых действиях в Донбассе. В частности, по словам источника, двое из них присутствовали в момент запуска ракеты по Boeing MH17.

"Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней", – отметил бывший разведчик.

В материале добавляется, что интервью было записано на окраине Киева.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран.

Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Позднее суд озвучил версию крушения Boeing в Донбассе. В ходе слушаний в Гааге председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что, согласно выводу следственной группы по делу о крушении рейса MH17, единственной версией причины инцидента является та, согласно которой самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".