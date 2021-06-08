Суд в Нидерландах озвучил версию крушения Boeing в Донбассе

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В ходе слушаний в Гааге председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что, согласно выводу следственной группы по делу о крушении рейса MH17, единственной версией причины инцидента является та, согласно которой самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". Об этом сообщает РИА Новости.

При этом не уточняется, какая именно модификация ракеты имеется в виду. Предполагается, что речь идет о модификации 9М38М1, так как именно о ней до этого говорила прокуратура Нидерландов.

Ранее сообщалось, что голландские судмедэксперты извлекли свыше сотни металлических фрагментов из тела пилота разбившегося Boeing.

Большая часть из них изготовлена из нелегированной стали, а один имел форму бабочки, из чего эксперты сделали вывод, что борт был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук".

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран.

