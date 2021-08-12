BBC нашла доказательства работы ЧВК "Вагнера" в Ливии

Фото: wagnera.ru

Обнаружены доказательства деятельности в Ливии российских наемников – частной военной компании "Вагнера", сообщает Русская служба BBC.

Британское СМИ пишет, что якобы в зоне боев на западе Ливии солдаты нашли забытый планшет Samsung. Предполагается, что он принадлежал одному из отступавших российских наемников, которые воевали на стороне генерала Халифы Хафтара.

В памяти устройства найдены различные файлы и документы, начиная от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств, заканчивая съемками с разведывательных беспилотников.

Издание утверждает, что сумело определить также личность человека, который потерял этот планшет, – это 36-летний россиянин Федор Метелкин родом с Северного Кавказа. Также BBC заявила, что обладает списком военной техники, которую запрашивали россияне.

В ответ на публикацию BBC "Федеральное агентство новостей" пообещало разоблачить "расследование" британских журналистов.

Ранее в Соединенных Штатах заявили, что участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы США. Вашингтон полагает, что Москва и Анкара согласны с возможностью вывода иностранных сил из Ливии.

23 июня в Берлине прошла международная конференция по Ливии. Россию на ней представлял замглавы МИД Сергей Вершинин. Он отмечал, что по оценке Москвы, ситуация в Ливии "относительно стабильная" и "в целом идет в правильном направлении", передавал ТАСС.