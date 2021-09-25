Глава МИД Франции предупредил Лаврова о последствиях в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что возможная отправка ЧВК "Вагнер" в Мали будет иметь последствия для России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на коммюнике французского министерства.
В четверг, 23 сентября, Ле Дриан провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Касаясь темы Мали, министр (Ле Дриан) предупредил российского коллегу о серьезных последствиях вовлечения группы "Вагнер" в этой стране", – утверждается в материале.
В свою очередь, власти России не раз отвергали нахождение российских военных в Мали.
Ранее Русская служба BBC нашла доказательства работы ЧВК "Вагнер" в Ливии. Представители британского СМИ якобы получили доступ к планшету и документам, предположительно, принадлежавшим наемнику из России.
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