Запад не смог убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить подход к РФ – СМИ

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Запад не смог убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию против РФ. Об этом сообщает издание Financial Times.

Так, по информации газеты, лидеры западных стран во время Мюнхенской конференции по безопасности пытались доказать главам стран Африки и Латинской Америки идею о том, что действия России на Украине угрожают не только Европе, но и всему миру.

Однако руководители южных стран были больше обеспокоены ростом инфляции, вопросами продовольственной безопасности и ценами на энергоносители, чем конфликтом на Украине.

В частности, вице-президент Колумбии Франсия Маркес заявила, что не желает обсуждать, кто будет победителем или проигравшим в результате конфликта, а Европе необходимо больше уделять внимания вопросам по борьбе с изменением климата.

Издание отмечает, что в странах Африки и Латинской Америки с недоверием относятся к западным державам из-за того, что те отказываются выплачивать компенсации за причиненный климатический ущерб и не стали делиться вакцинами от COVID-19 в разгар пандемии.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Запад вынужден тратить средства на поддержку Украины из-за действий России вместо того, чтобы направить финансы на борьбу с последствиями глобального потепления.

До этого Хойсген рассказал, что российскую сторону не стали приглашать на Мюнхенскую конференцию, так как, по его мнению, РФ не заслуживает этого в 2023 году, поскольку "попирает международное право".

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