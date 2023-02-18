Глава ЕК призналась, что санкции против России готовили до спецоперации

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Белый дом готовили санкции против России еще до начала специальной военной операции, передает РИА Новости.

"Мой кабинет, Еврокомиссия, начал работать с Белым домом и министерством финансов уже в декабре [2021 года] над возможными санкциями против России в случае конфликта с Украиной", – заявила глава ЕК, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Фон дер Ляйен отметила, что в первую очередь ограничения должны были затронуть высокотехнологичные отрасли и незаменимые западные товары на российском рынке.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции против российской атомной отрасли. Такое решение было принято в связи с зависимостью ряда стран от "Росатома", который поставляет топливо и занимается обслуживанием АЭС.

Вместе с тем, согласно дипломатическому источнику, ЕС не внес в десятый пакет антироссийских санкций ограничения на экспорт ядерного топлива из-за спешки, стремясь приурочить его к 24 февраля.

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