ЕС не смог ввести в десятый пакет санкции на экспорт из РФ из-за спешки – СМИ

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ЕС не смог включить в десятый пакет антироссийских санкций ограничения на экспорт ядерного топлива и алмазов из РФ объемом почти 2 миллиарда евро в год, стремясь успеть ввести его к 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

Так, по его словам, эти меры могли бы стать главными в этом пакете и фактически последними вариантами введения санкций против российского экспорта.

Сообщается, что ограничения были исключены из-за того, что некоторые европейские страны начали возражать против них, а времени для поиска компромисса не было.

Ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции против российской атомной отрасли. По словам главы гендиректората ЕК по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, несколько европейских государств выступили против включения атомной энергетики в десятый пакет санкций ЕС, поскольку они сильно зависимы от "Росатома".

До этого заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что американская сторона и ее партнеры по "Большой семерке" в районе 24 февраля хотят ввести новый масштабный пакет антироссийских санкций. Она поделилась, что санкции затронут в том числе и те сферы, где США и их союзники уже ввели ограничительные меры.



Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка

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