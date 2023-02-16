ЕС может запретить экспорт сантехники в Россию в рамках нового пакета санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Евросоюз может запретить экспорт в Россию некоторых сантехнических товаров, в том числе биде, чаш унитазов и смывных бачков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию портала EUobserver.

По данным журналистов, ограничения по экспорту могут затронуть также поставки пеньковой пряжи, светодиодов, вилочных погрузчиков, машин для сортировки писем и дымовых труб. Кроме того, в РФ могут перестать привозить кирпичи, шины и перья для ручек.

В EUobserver отмечают, что под новые ограничения по-прежнему не подпадут алмазная и ядерная промышленность.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций Евросоюза будет включать меры в отношении российских политиков, военных и представителей СМИ. Кроме того, в списке запретов будут экспортные ограничения.

16 февраля стало известно, что пока десятый пакет антироссийских санкций не смогли согласовать в Евросоюзе. Поводом для разногласий стал синтетический каучук, который используется для изготовления шин. Сомневаются в необходимости ограничений в этой области Италия и Германия.



Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка

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