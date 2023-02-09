Новый пакет санкций ЕС затронет российских военных и журналистов

Фото: depositphotos/ginasanders

Десятый пакет санкций Евросоюза будет включать меры в отношении российских политиков, военных и представителей СМИ, а также экспортные ограничения более чем на 10 миллиардов евро, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Санкции затронут политических и военных лидеров, а также пропагандистов", – сказала она в ходе совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Она пояснила, что Евросоюз расширит санкции в отношении представителей российских СМИ по просьбе Зеленского. Кроме того, пакет предусматривает расширение экспортных ограничений.

"Пакет будет включать дополнительные экспортные запреты стоимостью более 10 миллиардов евро", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, новый санкционный пакет будет представлен в ближайшие дни.

"Россия должна нести ответственность, платить цену", – подчеркнула глава ЕК.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз намерен усилить антироссийские санкции в ближайшее время. По его словам, ограничительные меры будут усилены к годовщине начала проведения спецоперации РФ на Украине. Шольц подчеркнул, что это должно стать сигналом для России.

США, государства ЕС и другие страны Запада усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Евросоюзе сделали исключения из потолка цен на нефтепродукты из России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!