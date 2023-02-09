США и Великобритания расширили санкции против РФ

Фото: ТАСС/Adam Schultz/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Соединенные Штаты и Великобритания расширили персональные санкции в отношении России. Страны включили в свои списки семь хакеров из РФ, говорится на сайте американского Минфина.

Отмечается, что физлица, подпавшие под ограничения, имеют отношение к хакерской группировке Trickbot, которая якобы базируется в России. В их числе некий Виталий Ковалев, который по версии властей двух стран был одним из руководителей группировки, Максим Михайлов, Валентин Карягин и другие.

"Россия является убежищем для киберпреступников, где такие группы, как Trickbot, свободно совершают кибератаки против США, Соединенного королевства, их союзников и партнеров. Эти кибератаки во время пандемии затронули критическую инфраструктуру, включая больницы и другие медучреждения как в США, так и в Великобритании", – говорится в заявлении.

Накануне Россия в ответ на регулярное расширение Вашингтоном списка персональных санкций против граждан РФ включила в "стоп-лист" еще 77 американцев. В него вошли высокопоставленные чиновники и члены их семей, в том числе губернатор Алабамы Эллен Айви, бывший военный атташе Посольства США в России Питер Звак и другие.



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