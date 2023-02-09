Страны G7 обсуждают введение санкций против КНР, Ирана и КНДР из-за поставок в РФ – СМИ

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Страны G7 обсуждают возможное введение санкций против компаний Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России технологии и компоненты, которые возможно использовать в военных целях. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

"Государства-члены "Большой семерки" обсуждают, следует ли ввести санкции против компаний в Китае, Иране и Северной Корее, которые, по их мнению, поставляют России детали и технологии, имеющие военное назначение", – указано в сообщении.

Согласно данным источников агентства, в G7 обсуждают подготовку санкций против стран к годовщине начала спецоперации. При этом уточняется, что меры каждой из стран могут различаться.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на грядущем саммите обсудят ужесточение санкций против РФ. Уточнялось, что акцент будет поставлен на усиление контроля за предотвращением обхода санкций.

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