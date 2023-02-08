Эксперт объяснил, как введение потолка цен на нефтепродукты повлияет на доходы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает преувеличенными прогнозы о снижении доходов РФ на 300 миллионов евро в день из-за ведения потолка цен на российские нефтепродукты. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Никто точно не скажет, сколько Россия потеряет или не потеряет от нынешнего отказа европейцев от наших нефтепродуктов. <...> Россия с нефтепродуктами сделает то же самое, что и с нефтью. <...> Россия сформировала флот лояльных себе танкеров, которыми вывозится нефть на азиатские рынки, в ту же Индию, Китай и Турцию. <...> Поэтому это такое преувеличение", – сказал эксперт.

Он пояснил, что если Россия сократит экспорт нефтепродуктов, то из-за их дефицита вырастут мировые цены на нефть, что компенсирует падение доходов. Кроме того, Юшков отметил, что санкции против российской энергетики ведут к перестроению рынка, РФ начинает ориентироваться на Азию.

В то же время он признал, что скидки, на которые Москва идет, осуществляя поставки энергоносителей на азиатские рынки, рождают для России упущенную выгоду, однако все может измениться в ближайшие месяцы.

"Ситуация меняется каждый день. Можно, наверное, прогнозировать, что первое полугодие будет для нас тяжелее", – подытожил аналитик.

Ранее экономист Денис Ракша предположил, что предстоящий десятый пакет санкций против РФ может затронуть компании, которые через обходные пути покупают российскую нефть. Это, по его словам, приведет к снижению валютных поступлений и даже дефициту бюджета России.



Совет ЕС официально утвердил потолок цен на российские нефтепродукты

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