Бельгия не намерена предоставлять самолеты Украине – премьер

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Бельгия не собирается предоставлять Украине боевые самолеты, поскольку они нужны ей самой, заявил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление премьер Бельгии сделал в ходе выступления на саммите Евросоюза, в котором также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

"Нам действительно самим нужны эти самолеты, и мы не можем отдать их", – объяснил де Кроо.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британская сторона не намерена предоставлять Украине истребители в ближайшее время. Комментируя призыв Зеленского передать Киеву боевые самолеты, Уоллес отметил, что в ближайшее время Лондон сосредоточится на поставках других средств защиты.



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