16:37Политика
Бельгия не намерена предоставлять самолеты Украине – премьер
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Бельгия не собирается предоставлять Украине боевые самолеты, поскольку они нужны ей самой, заявил бельгийский премьер-министр Александер де Кроо. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление премьер Бельгии сделал в ходе выступления на саммите Евросоюза, в котором также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
"Нам действительно самим нужны эти самолеты, и мы не можем отдать их", – объяснил де Кроо.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британская сторона не намерена предоставлять Украине истребители в ближайшее время. Комментируя призыв Зеленского передать Киеву боевые самолеты, Уоллес отметил, что в ближайшее время Лондон сосредоточится на поставках других средств защиты.
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