Глава Европарламента призвала отправить Киеву боевые самолеты и дальнобойные ракеты

Фото: ТАСС/ЕРА/JULIEN WARNAND

Глава Европарламента Роберта Метсола обратилась к странам Евросоюза с призывом отправить Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

"Теперь страны ЕС должны быстро принять решение о предоставлении вашей стране самолетов и систем дальнего радиуса действия, которые необходимы, чтобы защитить вашу свободу", – приводит слова Метсолы ТАСС.

Вместе с тем евродепутат призвала продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. В частности, Метсола предложила расширить торговые возможности Украины и упростить ее путь в ЕС.

Ранее Зеленский в ходе визита в Великобританию обратился к Лондону с просьбой передать Киеву боевые самолеты. После озвученной просьбы украинский лидер вручил спикеру палаты общин Линдси Хойлу шлем белого цвета с подписью.

Позже в СМИ появилась информация, что Лондон изучает возможность поставки истребителей Киеву. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны страны Бена Уоллеса ознакомиться с перечнем техники, которую может направить в Киев в качестве военной помощи.



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