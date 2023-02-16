Нуланд анонсировала новый пакет антироссийских санкций 24 февраля

Фото: AP/ТАСС

Американская сторона и ее партнеры по "Большой семерке" в районе 24 февраля хотят ввести новый масштабный пакет антироссийских санкций. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает ТАСС.

Нуланд поделилась, что санкции затронут в том числе и те сферы, где США и их союзники уже ввели ограничительные меры. По ее словам, новые санкции коснутся прежде всего поставок высокотехнологичного оборудования, а также военно-промышленного комплекса.

Она отметила, что в черный список также попадут те, кто оказывает поддержку российской стороне в проведении СВО, а также в обходе уже введенных санкций.

Между тем в СМИ появилась информация, что десятый пакет санкций против РФ не смогли согласовать в Евросоюзе из-за каучука. Некоторые государства – Италия и Германия – сомневаются, что стоит вводить запрет на импорт такого материала. Однако Варшава выступила в поддержку принятия данной меры.

До этого руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил ввести меры в отношении около 100 физических лиц и компаний. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что под ограничения подпадут пропагандисты, политики и военные.

Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!