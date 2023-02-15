Аналитик заявил о "санкционном угаре" ЕС

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил готовящийся десятый пакет санкционных ограничений против России. Об этом сообщает RT.

"Я бы назвал это санкционным угаром. Видимо, сама Урсула фон дер Ляйен и ее ближайшее окружение находятся в состоянии ожесточенности и единственное, к чему они стремятся, – создать трудности для России", – указал он.

Эксперт отметил, что санкции возникли в качестве намерения Европейского союза выразить поддержку режиму президента Украины Владимира Зеленского.

"Если подходить к этому с точки здравого смысла, какие выгоды могут быть для самого ЕС? Уже ни у кого не вызывает сомнения, что режим Зеленского действует вопреки интересам украинского народа, вопреки украинской государственности", – уверен собеседник издания.

Оленченко считает, что с политической точки зрения здесь присутствует "однобокость без здравого смысла", а с экономической – санкции предполагают создание трудностей для России.

"Реальные рычаги исчерпаны, уже и в ЕК, и американцы понимают, что санкции не способны переломить ход событий. А Россия доказала, что способна эффективно действовать в условиях санкций", – резюмировал он.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который планируется утвердить до 24 февраля, войдут торговые ограничения объемом в 11 миллиардов евро. Она добавила, что ЕК также предлагает распространить санкции на электронные компоненты, используемые в российских дронах, ракетах и вертолетах.

Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка

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