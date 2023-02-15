Медведев упрекнул главу Еврокомиссии в глупости и некомпетентности

Фото: kremlin.ru

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель продемонстрировали некомпетентность и глупость. Таким мнением поделился замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты", – написал он.

Медведев отметил, что по-другому не получится объяснить тот факт, что фон дер Ляйен радуется убыткам РФ от новой волны санкций, при этом не считает потери своих компаний. Замглавы СБ подчеркнул, что глупость и некомпетентность не лечатся.

Медведев также указал на то, что Боррель продолжает требовать от западных государств поиска танков для передачи их украинской стороне. Российский политик выразил сомнение, что так должны вести себя представители дипломатии.

Ранее Боррель предложил ввести ограничительные меры против порядка 100 физических лиц и компаний в рамках 10-го пакета санкций против РФ. При этом фон дер Ляйен уточнила, что санкционные меры будут введены в отношении пропагандистов, политиков и военных.

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