В Польше заявили о разочарованности в 10-м пакете антироссийских санкций

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Польская сторона осталась недовольна проектом 10-го пакета санкций Евросоюза против России, рассказал в эфире RMF FM посол Польши при ЕС Анджей Садось.

По информации СМИ, Еврокомиссия ознакомила страны с новыми ограничениями. Уже сегодня члены объединения получат таможенные коды каждого из товаров, которые подпадут под санкции. Проект ЕК может представить в среду, 15 февраля.

"Это ниже наших ожиданий", – заявил Садось.

Диппредставитель подчеркнул, что Польша недовольна отсутствием санкций против "Росатома". Это являлось главным требованием украинской стороны, которую поддерживает Варшава. Кроме того, под ограничениями не оказался импорт алмазов из РФ, что также стало причиной недовольства Польши.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет санкций ЕС будет включать меры в отношении политиков, военных и представителей СМИ из РФ, а также экспортные ограничения более чем на 10 миллиардов евро.

Она добавила, что Евросоюз расширит ограничения в сторону представителей СМИ по просьбе Владимира Зеленского.

Позже появилась информация, что в списке нового пакета антироссийских санкций окажется около 130 юридических и физических лиц, а также четыре банка РФ, в том числе Альфа-Банк. Подобные ограничения предложили представители Польши, стран Балтии, Германии, Франции и других стран.

Новости часа: десятый пакет санкций против РФ подразумевает ограничения на 10 млрд евро

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