Посол РФ заявил, что разрыв деловых связей с Москвой не отвечает интересам Сеула

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Разрыв деловых связей с Россией не отвечает интересам Южной Кореи. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Сеуле Андрей Кулик.

По его словам, сотрудничество двух стран носит взаимовыгодный характер и охватывает различные сферы, в том числе атомную энергетику, топливно-энергетический комплекс, судостроение, а также поставки бытовой техники, автомобилей и оборудования.

Кулик уточнил, что на двусторонние отношения негативно влияет Запад, который хочет нанести поражение РФ в спецоперации на Украине, экономической и технологической сферах, а также изолировать страну от мирового рынка.

"В целях реализации этих планов Вашингтон фактически принуждает своих партнеров идти на полный разрыв наработанных деловых связей с Россией. Уверен, что подобный сценарий не отвечает интересам Сеула", – сказал посол.

Кулик добавил, что сейчас нужно найти новые формы сотрудничества без ущерба для двух сторон в условиях санкций.

Посол уточнил, что в апреле 2022 года Южная Корея возобновила безвизовый режим с Россией, но сейчас въезд в страну осложняется отсутствием прямых рейсов из-за СВО. Альтернативой авиасообщению является морской маршрут из Владивостока в порт Тонхэ. Однако в этом случае южнокорейская сторона не может удовлетворить имеющийся спрос.

Кулик подчеркнул, что в связи с этим посольство продолжает диалог с авиационными властями Южной Кореи по поводу организации прямых пассажирских авиаперевозок между двумя странами.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключил появления в стране чужого или отечественного ядерного оружия. По его словам, второй сценарий возможен, если научные технологии позволят получить ядерное оружие, не затратив на это много времени.

По данным СМИ, после доклада Минобороны о планах деятельности на текущий год Юн Сок Ель поручил создать необходимую военную силу, которая в случае нападения сможет ответить в несколько раз сильнее.



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