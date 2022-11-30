В Южной Корее заявили, что самолеты РФ и КНР вошли в "опознавательную зону ПВО"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские и китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи без предварительного уведомления. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил республики.

По данным ведомства, два китайских бомбардировщика H-6 вошли в зону Южной Кореи в 126 километрах к северо-западу от острова Ио около 05:48 по местному времени (23:48 по московскому времени). Отмечается, что самолеты вышли из зоны около 06:13 (00:13 по московскому времени), а после появились в ее пределах на северо-востоке от Пхохана в 06:44 (00:44 по московскому времени).

После два самолета КНР, четыре бомбардировщика и два истребителя РФ вошли в пределы республики около 12:18 (06:18 по московскому времени), а вышли – примерно в 12:36 (06:36 по московскому времени). Отмечается, что воздушные судна зафиксировали в 200 километрах к северо-востоку от острова Уллындо.

В результате Южная Корея задействовала истребители и приняла тактические меры.

Ранее сообщалось, что президенты США Джо Байден и Южной Кореи Юн Сок Ель выразили готовность задействовать превосходящие силы в случае применения КНДР ядерного оружия.

Сок Ель подтвердил сотрудничество Сеула, Вашингтона и Токио бастионом мира и стабильности в регионе.



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