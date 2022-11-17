Выпущенная КНДР ракета упала близ Корейского полуострова – Минобороны Японии

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Минобороны Японии не зафиксировало падения выпущенной КНДР баллистической ракеты в пределах исключительной экономической зоны или территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

В Токио считают, что ракета упала недалеко от восточного побережья Корейского полуострова. В военном ведомстве Японии уточнили, что около 10:47 по местному времени (04:47 мск) Северная Корея запустила одну ракету в северо-восточном направлении с восточного побережья. Специалисты ведут анализ деталей.

В связи с ракетным испытанием КНДР премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал власти действовать по трем направлениям. В частности, он поручил предпринять все усилия по сбору и анализу информации и проведению своевременного оповещения населения. Также он призвал обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения и предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

"Мы выступаем с решительным осуждением продолжающихся ракетных испытаний, которые являются явным нарушением положений резолюций Совета безопасности ООН и представляют собой угрозу миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Отмечается, что запуск осуществлен после того, как Пхеньян обещал жесткий ответ на укрепление расширенного сдерживания США.

Штаты и Южная Корея подтвердили готовность использовать превосходящие силы в случае применения КНДР ядерного оружия.

До этого Байден отмечал, что соединенные Штаты, Южная Корея и Япония никогда не были так близки в отношении КНДР как на сегодняшний день. Он назвал Сеул и Токио важными союзниками. Байден подчеркнул, что Корея и Япония разделяют опасения Вашингтона из-за ракетных пусков Пхеньяна.



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