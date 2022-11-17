КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря – СМИ

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КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Отмечается, что запуск осуществлен после того, как Пхеньян обещал жесткий ответ на укрепление расширенного сдерживания США.

Ранее Штаты и Южная Корея подтвердили готовность использовать превосходящие силы в случае применения КНДР ядерного оружия.

До этого Байден отмечал, что соединенные Штаты, Южная Корея и Япония никогда не были так близки в отношении КНДР как на сегодняшний день. Он назвал Сеул и Токио важными союзниками. Байден подчеркнул, что Корея и Япония разделяют опасения Вашингтона из-за ракетных пусков Пхеньяна.



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