Боррель предложил включить около 100 новых фигурантов в десятый пакет санкций

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил ввести ограничительные меры против почти ста физических лиц и компаний в рамках утверждения десятого пакета антироссийских санкций.

"Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний", – передает РИА Новости его слова.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что санкционные меры будут введены против пропагандистов, политиков и военных.

Ранее стало известно, что в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который Брюссель планирует утвердить до 24 февраля, войдут торговые ограничения объемом в 11 миллиардов евро.

По словам фон дер Ляйен, ЕК также предлагает распространить санкции на электронные компоненты, используемые в российских дронах, ракетах и вертолетах.

До этого в СМИ появилась информация о том, что в списке нового пакета антироссийских санкций окажутся около 130 юридических и физических лиц, а также четыре банка РФ, в том числе Альфа-Банк. Подобные ограничения предложили представители Польши, стран Балтии, Германии, Франции и других.



Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка

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