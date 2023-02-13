ЕС может включить в новый пакет санкций против РФ "Альфа-Банк" – СМИ

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Порядка 130 юридических и физических лиц могут оказаться под действием нового пакета санкций Евросоюза против России, а также четыре российских банка, в том числе "Альфа-Банк". Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Названия других финансовых организаций не уточняются.

Ограничения в отношении РФ предложили представители Польши, стран Балтии, Германии, Франции и других государств. Они подразумевают санкции против высокопоставленных российских военных, чиновников новых российских территорий и журналистов государственных СМИ.

Кроме того, санкции могут быть наложены на людей или компании в ряде других стран, в том числе Иране и Мали, которые якобы связаны с проведением специальной военной операции РФ или с деятельностью группы "Вагнер". Под ограничения может подпасть и судоходная компания из ОАЭ, которую подозревают в причастности к обходу санкций на российскую нефть.

Также источники газеты сообщают о возможном введении запрета на поставки в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов. ЕС, в свою очередь, откажется от ввоза российского каучука и битума.

Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают возможное введение санкций против компаний Китая, Ирана и КНДР. Поводом для этого называют возможную причастность этих стран к передаче России технологий и компонентов для военных целей.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз намерен усилить антироссийские санкции в ближайшее время. По его словам, ограничительные меры будут усилены к годовщине начала проведения спецоперации РФ на Украине. Шольц подчеркнул, что это должно стать сигналом для России.



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