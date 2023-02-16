Европарламент принял антироссийскую резолюцию с призывами нарастить поставки оружия Киеву

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Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии во Франции большинством голосов одобрили антироссийскую резолюцию с призывами к государствам ЕС наращивать передачу украинской стороне всех видов оружия, в том числе истребителей, вертолетов и ракетных систем. Трансляцию голосования вели на сайте ЕП.

Резолюцию поддержали 444 депутата, против проголосовали 26. Однако документ не является юридически обязывающим. Вместе с этим другие европейские институты должны учитывать итоги решений европарламентариев.

Помимо этого, депутаты не поддержали идею внести в резолюцию предложенные Левой группой ЕП поправки с призывами к мирным переговорам и соблюдению свободы слова в отношении тех, кто против поставок оружия Украине. В документ также не попали опасения из-за предполагаемой эскалации противостояния на Украине и перехода конфликта в полноценную войну между ядерными державами.

Европарламентарии снова заявили о необходимости создания специального трибунала по Украине, а также дальнейшем расширении санкций против РФ и конфискации российских активов в интересах Киева.

Ранее в СМИ появилась информация, что государства – союзники украинской стороны 24 февраля предложат Генеральной ассамблее ООН проголосовать за антироссийскую резолюцию. Она заключается в призыве к Москве "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все вооруженные силы из Украины".

Согласно данным СМИ, документ представят в годовщину начала СВО. Киев же выразил надежду на получение максимальной поддержки этой резолюции.

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