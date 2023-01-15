Создание спецтрибунала против России вне полномочий Генассамблеи ООН – Полянский

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Генассамблея ООН не имеет полномочий, чтобы создать специальный трибунал против России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала RT.

"Любые подобные инициативы в Генеральной ассамблее были бы с юридической точки зрения абсолютно ничтожными, потому что у Генеральной ассамблеи нет подобных полномочий" – сказал он.

Полянский подчеркнул, что идею о спецтрибунале против России эксплуатируют на Западе с популистскими и политическими целями. По его словам, у этой идеи нет практического содержания. Он заявляет, что это туманная и больше политическая, чем юридическая инициатива.

Ранее Полянский заявил, что Россия никогда не имела цели уничтожить Украину, ее целью является обеспечение защиты прав человека в этой стране. По его словам, единственной причиной конфликта на Украине является политика Соединенных Штатов, Великобритании и их партнеров.

До этого сообщалось, что Киев вынесет на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН о создании спецтрибунала против России. С таким заявлением выступила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

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