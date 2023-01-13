Украина заявила о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России

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Киев вынесет на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН о создании спецтрибунала против России. Об этом заявила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

"Нам сегодня следует создать специальный трибунал в связи с агрессией. Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году", – приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, Джарапова уточнила, что первым приоритетом Украины в ООН будет проект резолюции о "мирном плане" Зеленского. Для принятия этой резолюции Киев может созвать чрезвычайную специальную сессию. Резолюция же по трибуналу против России будет рассмотрена позже в этом году.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры на основе формулы мира, которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский. Лавров назвал Киев не готовым к диалогу.

До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о заседании Совбеза по Украине, которое будет созвано по инициативе Москвы. Он не стал раскрывать подробности заседания, заявив, что Россия оставит оппонентов в неведении.

Кроме того, Полянский анонсировал неформальное заседание Совбеза ООН по теме декабрьских обстрелов Донбасса. Он заявил, что на заседании будут представлены "интересные докладчики и факты".

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