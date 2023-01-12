Постпредство России анонсировало заседание СБ ООН по Украине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал на 17 января заседание Совбеза организации по Украине, созванное по инициативе Москвы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Оно состоится в 23:00 по московскому времени. При этом Полянский не стал раскрывать подробности предстоящего заседания.

"О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине 17 января, я пока распространяться не буду – пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)", – подчеркнул он.

Еще одно заседание Совбеза ООН по Украине состоится 13 января. Кроме того, 20 января Россия проведет неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса.

Как замечал Полянский, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний Совбеза, можно демонстрировать фото- и видеоматериалы. Он сообщал, что на заседании будут представлены "интересные докладчики и факты".

Также Полянский предположил, что постпреду Украины Сергею Кислице может потребоваться помощь специалистов-психиатров. Так он отреагировал на слова постпреда Украины, заявившего, что 2023 год станет последним для России.

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