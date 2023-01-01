Заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции – постпредство РФ

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Заявление Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Лачинского коридора не было принято из-за Франции. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"Не могу не отметить абсолютно ложную подачу информации о причинах непринятия Совбезом ООН заявления для прессы по ситуации вокруг Лачинского коридора", – написал он.

Полянский заявляет, что Россия с самого начала была настроена на конструктивную работу по выработке реакции Совбеза ООН. Он сообщает, что французы, координировавшие процесс, проигнорировали большинство предложений российского постпредства, но учли правки других представителей.

"Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна", – заявил Полянский.

Дипломат уточняет, что Москва, в отличие от стран Запада, на деле занимается урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе. Именно российские миротворцы заняты обеспечением безопасности и ищут развязки спорных вопросов, напомнил он.

Полянский выражает надежду, что "армянские друзья не дадут втянуть себя в нечистоплотные геополитические игры в угоду тем, кто не гнушается использовать любые поводы столкнуть братские народы, жившие вместе в СССР и пожарче раздуть малейшие противоречия и проблемы у нас дома".

В Лачинском коридоре проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. Азербайджан закрыл ее 12 декабря. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе началась нехватка товаров первой необходимости, в том числе продовольствия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия обеспокоена напряженностью вокруг Лачинского коридора. По его словам, Москва будет продолжать и в дальнейшем поддерживать контакты с Баку и Ереваном на эту тему.

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