Полянский допустил, что постпреду Украины потребуется психиатрическая помощь в СБ ООН

Фото: TACC/Zuma

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что постпреду Украины Сергею Кислице может потребоваться помощь специалистов психиатрического сектора. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Такими словами Полянский отреагировал на публикацию Кислицы в Twitter, в которой тот прикрепил фотографию с часами с Бэтменом и изображение штаб-квартиры ООН в тумане. Визуальные материалы постпред Украины сопроводил словами о том, что 2023 год станет последним для России.

"Жаль все-таки что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред – профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы!" – написал Полянский.

Постпред РФ также высказал опасение в отношении обострения диагноза Кислицы и понадеялся, что членам СБ ООН не придется вызывать специалистов на заседание организации.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил провести "мирный саммит". При этом Полянский заявил, что проведение подобного мероприятия невозможно без участия в нем России. Он отметил, что "саммит мира" без России быть не может, а без Украины его представить "очень просто".



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