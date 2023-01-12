РФ проведет заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвященное обстрелам Донбасса в декабре

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20 января будет проведено неформальное заседание Совбеза ООН по теме декабрьских обстрелов Донбасса. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"Ну и, наконец, 20 января в 19.00 по Москве мы проводим неформальное заседание СБ по "Формуле Арриа" по декабрьским обстрелам Донбасса", – написал он.

Он уточнил, что на подобных встречах, в отличие от формальных заседаний Совбеза, можно демонстрировать фото- и видеоматериалы. Полянский заявил, что на заседании будут представлены "интересные докладчики и факты".

Кроме того, Полянский анонсировал заседание совбеза ООН по теме Украины с подачи России в начале следующей недели.

Ранее Полянский предположил, что постпреду Украины Сергею Кислице может потребоваться помощь специалистов-психиатров. Так он отреагировал на слова постпреда Украины, заявившего, что 2023 год станет последним для России.

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