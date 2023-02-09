Полянский ответил на шутку постпреда Украины при ООН в адрес Уотерса

Фото: ТАСС/АР/John Minchillo

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на шутку постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы в адрес лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом Полянский написал в своем телеграм-канале.

"Недалекий укропостпред в ООН Кислица решил затроллить Роджера Уотерса британской поговоркой "Когда свиньи летают". Так говорят про событие, которое никогда не произойдет", – написал Полянский.

Он отметил, что в то время, как Кислица пошутил, президент Украины Владимир Зеленский находился в Лондоне и просил предоставить ему истребители. В связи с этим Полянский отметил двусмысленность сказанного о летающих свиньях.

"Думать надо, а не мельтешить как свинья в дождик", – заключил постпред России при ООН.

Уотерс в ходе заседания Совета безопасности ООН, инициированного Россией, призвал к немедленному перемирию на Украине. Музыкант отметил, что президенты США, России и Украины, а также НАТО должны изменить свои курсы и договориться о прекращении огня.



Лидер группы Pink Floyd выступил на заседании Совбеза ООН

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