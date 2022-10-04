Основатель Pink Floyd Уотерс назвал США наибольшим злом в мире

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Британский рок-музыкант, один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Соединенные Штаты являются наибольшим злом во всем мире.

"Мы (США. – Прим. ред.) злее всех по меньшей мере в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь", – сказал он изданию Rolling Stone.

Музыкант считает, что подконтрольные СМИ навязывают обществу мнение от том, что США хорошие, а Россия и Китай плохие. По его словам, распространяемая информация в публикациях таких изданий о якобы преступлениях военных РФ на Украине является ложью и пропагандой.

Ранее в интервью CNN Уотерс назвал НАТО и США виновниками в эскалации на Украине. Он раскритиковал действия американского лидера Джо Байдена и подчеркнул, что тот еще больше разжигает сложную ситуацию, а спецоперация РФ стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к границам России.

Музыкант также отметил, что Вашингтону не понравилось бы, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде. В ответ на фразу ведущего об окружении Китаем Тайваня Уотерс напомнил, что остров является частью КНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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