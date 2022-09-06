Основатель Pink Floyd обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

Фото: AP Photo/Andrii Marienko
Британский рок-музыкант, один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что поставки оружия из стран Запада на Украину только подливают масло в огонь. На своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России) он опубликовал письмо жене Владимира Зеленского Елене.
"Если под поддержкой Украины вы подразумеваете, что Запад должен продолжить поставки вооружений Киеву, я боюсь, вы глубоко ошибаетесь. Никогда подливание масла в огонь в виде вооружений не помогало приблизить конец войны, не поможет и сейчас", – написал он.
Как отметил Уотерс, США находятся на безопасном расстоянии от боевых действий, и американские власти уже не скрывают своей выгоды в том, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.
"Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего супруга и прекратить этот кровопролитный конфликт", – резюмировал он в своем письме.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у конгресса более 11 миллиардов долларов на вооружения для Украины. Американский лидер ясно обозначил, что США будут продолжать поддерживать украинские войска.
Отмечается, что уже было распределено порядка трех четвертей прямой военной и финансовой помощи, предоставленной Киеву ранее.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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