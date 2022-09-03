В США заявили, что живут в аду из-за войны Байдена с Россией

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Правозащитник из Соединенных Штатов Аджаму Барака заявил, что американцы живут в аду из-за необъявленной войны с Россией. Об этом он написал в Twitter, комментируя новость о выделении финансовой помощи Украине.

Он подчеркнул, что обычные жители США не должны платить за конфликт, развернувшийся на украинской территории.

"Люди в США живут в аду, в то время как администрация Джо Байдена только что запросила у Конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией", – высказался он.

Ранее стало известно, что более 11 миллиардов долларов планирует запросить у Конгресса администрация президента США Джо Байдена на вооружения для Украины. Американский лидер ясно обозначил, что США будут продолжать поддерживать украинский народ.

Отмечается, что уже было распределено порядка трех четвертей прямой военной и финансовой помощи, предоставленной Киеву ранее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.