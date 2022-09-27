Роджер Уотерс из Pink Floyd спросил Путина о сроках завершения СВО

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Британский рок-музыкант, один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился к Владимиру Путину с вопросом о сроках окончания специальной военной операции на Украине.

"Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же", – приводит РИА Новости текст открытого письма музыканта.

Уотерс также задал вопрос относительно наличия у российского лидера желания завершить конфликт. По словам музыканта, если бы президент РФ заявил об отсутствии иных территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска, "это бы тоже помогло".

Ранее в интервью CNN Уотерс назвал НАТО и США виновниками в эскалации на Украине. Он раскритиковал действия американского лидера Джо Байдена и подчеркнул, что тот еще больше разжигает сложную ситуацию, а спецоперация РФ стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к границам России.

Музыкант также отметил, что Вашингтону не понравилось бы, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде. В ответ на фразу ведущего об окружении Китаем Тайваня Уотерс напомнил, что остров является частью КНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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