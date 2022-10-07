Основатель Pink Floyd Уотерс сообщил о включении в базу данных "Миротворец"

Фото: TACC/Zuma

Британский рок-музыкант, один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о своем включении в базу данных скандального украинского националистического сайта "Миротворец", который сам музыкант назвал "расстрельным списком".

"Они же недавно убивали людей. И когда тебя убивают, на твоей фотографии пишут ликвидирован. Теперь так произошло и с моим фото", – сказал он в интервью с изданием Rolling Stone.

По словам музыканта, внесение в данный список связано с его открытой поддержкой РФ. Уотерс также назвал США виновниками и провокаторами кризиса на Украине, в то время как Россия, по его мнению, стремилась дипломатическим путем урегулировать конфликт.

"Сообщения о зверствах россиян на Украине я называю западной пропагандой", – отметил он.

Ранее в интервью CNN Уотерс назвал НАТО и США виновниками в эскалации на Украине. Он раскритиковал действия американского лидера Джо Байдена и подчеркнул, что тот еще больше разжигает сложную ситуацию, а спецоперация РФ стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к границам России.

Музыкант также отметил, что Вашингтону не понравилось бы, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде. В ответ на фразу ведущего об окружении Китаем Тайваня Уотерс напомнил, что остров является частью КНР.

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