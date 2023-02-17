Глава Мюнхенской конференции обвинил РФ в тратах Запада на Украину

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Запад вынужден тратить средства на поддержку Украины из-за действий России вместо того, чтобы направить финансы на борьбу с последствиями глобального потепления. Такое мнение высказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

"Главный грех, который совершил Владимир Путин, что он прямо сейчас в ситуации… что мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона", – приводит его слова РИА Новости.

Хойсген считает, что именно из-за действий РФ западные страны не могут профинансировать партнеров, борющихся с последствиями изменения климата.

Ранее стало известно, что США намерены отправить в зону боевых действий на Украине аудиторов, которые могли бы проконтролировать использование военной помощи, поставляемой стране. Пояснялось, что в условиях многомиллиардных поставок возрастает риск злоупотребления и мошенничества, что ставит под угрозу сотрудничество других стран с Украиной.



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