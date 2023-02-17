Французский политик назвал Швейцарию наименее сумасшедшей в вопросе поставок оружия Киеву

Фото: ТАСС/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что власти Швейцарии ведут грамотную политику, отказывая Украине в поставках вооружения.

"НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому <...> Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?" – написал политик в Twitter.

Ранее лидер движения "Патриоты" уже высказывался против выделения военной помощи Киеву со стороны Франции. Он также охарактеризовал согласованный ЕС проект по поддержке Украины словом "безумие".

16 февраля депутаты Европарламента большинством голосов одобрили антироссийскую резолюцию с призывами к государствам ЕС наращивать передачу украинской стороне всех видов оружия. Документ подразумевает в том числе поставки истребителей, вертолетов и ракетных систем, однако не является юридически обязывающим.



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