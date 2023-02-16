Признание ФРГ о поставке меньшего числа танков Украине говорит о провале Запада – СМИ

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Заявление ФРГ о том, что Киев получит меньше танков, чем было обещано, может говорить о провале Запада в поддержке ВСУ. Таким мнением поделился обозреватель Bloomberg Арне Делфс.

Обозреватель привел слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что западные союзники с трудом собираются подготовить два полных батальона танков Leopard 2 для отправки на Украину.

Кроме того, в статье говорится, что Польша собрала около 30 единиц этих танков более старой версии A4. Однако многие из этих боевых машин находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте.

Ранее СМИ сообщали о том, что Нидерланды и Дания не собираются отправлять Киеву танки Leopard 2. Тем не менее эти страны сообщили о готовности принять участие в ремонте и подготовке танков Leopard 1 в качестве компенсации.

До этого Писториус заявил, что из-за состояния танков Leopard 2, которые Германия обещала передать Украине, нельзя назвать обстановку вокруг их поставок успешной.

Министр обороны ФРГ дал невысокую оценку состоянию обещанных Киеву Leopard 2

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