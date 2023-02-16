Российские хакеры устроили сбой в работе систем Lufthansa в ответ на передачу танков ВСУ

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В работе IT-систем одного из крупнейших авиаперевозчиков Lufthansa Group произошли продолжительные сбои. Ответственность за сбои взяли на себя российские хакеры группировки KillNet. Об этом "Газете.Ru" сообщил лидер группировки хакеров KillMilk.

По его словам, теперь они знают, как остановить работу любого аэропорта во всем мире. Кроме того, атаку на системы немецкой Lufthansa Group хакер назвал ответом на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Киеву танки Leopard.

Ранее российские хакеры из группировки Killnet заявили, что взломали сайт военной базы Рамштайн, которая расположена в Германии. Тогда при попытке получить доступ к сайту из Европы страница не загружалась.

До этого в Госдуме призвали освободить от ответственности действующих в интересах России хакеров. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил об уверенности, что стране следует задействовать любые средства для эффективной борьбы с врагом.

Группа хакеров Killnet заявила, что они взломали сайт сейма Латвии

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