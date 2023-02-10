В Госдуме призвали освободить от ответственности действующих в интересах РФ хакеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Действующих в интересах российской стороны хакеров необходимо освободить от ответственности. Таким мнением поделился глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн после собрания по вопросам кибербезопасности РФ.

"Речь идет о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Более детально будем говорить тогда, когда это получит какую-то четкую формулировку", – цитирует депутата ТАСС.

Хинштейн отметил, что в РФ необходимо на законодательном уровне урегулировать права так называемых белых хакеров. Парламентарий заявил об уверенности, что стране следует задействовать любые средства для эффективной борьбы с врагом.

Ранее российские хакеры из группировки Killnet и сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY взломали системы Налоговой службы США. Доступ удалось получить через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана.



Группа хакеров Killnet заявила, что они взломали сайт сейма Латвии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!