Хакеры из Killnet атаковали Эстонию после демонтажа Т-34

15:27
Фото: depositphotos/REDPIXEL
Пророссийская хакерская группировка Killnet совершила атаку на десятки сайтов государственных сервисов и коммерческих организаций Эстонии в ответ на демонтаж памятника советскому танку Т-34 в Нарве. Об этом сообщается в телеграм-канале Killnet.
Атаке подверглись ресурсы крупных эстонских банков и финансовых организаций, сервисов госуслуг и IT-компаний, предоставляющих программное обеспечение.
Отмечается, что первый удар пришелся на основной платежный агрегатор Эстонии ESTO AS. Из-за действий хакеров в стране возникли трудности с онлайн-оплатой.
"Танк на место поставьте, потом извиним", – говорится в сообщении Killnet.
16 августа в Эстонии демонтировали танк Т-34, установленный в честь освобождения Нарвы советскими воинами в 1944 году. Это был единственный памятник подобного рода из сохранившихся на территории этой страны. Позднее танк перевезли в Эстонский военный музей под Таллином.
Танк Т-34 из Нарвы перевезли в Эстонский военный музей под Таллином
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