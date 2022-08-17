Хакеры из Killnet атаковали Эстонию после демонтажа Т-34

Фото: depositphotos/REDPIXEL

Пророссийская хакерская группировка Killnet совершила атаку на десятки сайтов государственных сервисов и коммерческих организаций Эстонии в ответ на демонтаж памятника советскому танку Т-34 в Нарве. Об этом сообщается в телеграм-канале Killnet.

Атаке подверглись ресурсы крупных эстонских банков и финансовых организаций, сервисов госуслуг и IT-компаний, предоставляющих программное обеспечение.

Отмечается, что первый удар пришелся на основной платежный агрегатор Эстонии ESTO AS. Из-за действий хакеров в стране возникли трудности с онлайн-оплатой.

"Танк на место поставьте, потом извиним", – говорится в сообщении Killnet.

16 августа в Эстонии демонтировали танк Т-34, установленный в честь освобождения Нарвы советскими воинами в 1944 году. Это был единственный памятник подобного рода из сохранившихся на территории этой страны. Позднее танк перевезли в Эстонский военный музей под Таллином.