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Технологии

12:15

Хакеры Killnet совершили атаку на производителя HIMARS

технологии

Фото: телеграм-канал SHOT

Русскоязычные хакеры из группировки Killnet атаковали сайт военной корпорации США Lockheed Martin, которая занимается поставками ракетных систем HIMARS на Украину, сообщает Pravda.Ru.

В результате хакерской атаки системы внутренней работы и логистики были выведены из строя.

Кроме того, перестал отвечать на запросы сервис коммуникации между сотрудниками Lockheed Martin и ее дочерних компаний. А при обращении к системе авторизации для сотрудников корпорации выдается ошибка.

Хакеры также вывели из строя сервис доступа через интеллектуальные карточки NASA и использующую магнитные ключи систему.

Также взлому подверглась база данных со сведениями о всех кандидатах, которые планировали устроиться на работу в компанию.

В мае хакеры из группировки Killnet объявили войну 10 западным странам.

Они сообщили о готовности нанести удары по инфраструктуре США, Великобритании, Германии, Италии, Румынии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины, тестирование глобальной атаки уже завершено. При этом не уточняется, о каких именно атаках идет речь.

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