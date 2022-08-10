Хакеры Killnet совершили атаку на производителя HIMARS

12:15
Фото: телеграм-канал SHOT
Русскоязычные хакеры из группировки Killnet атаковали сайт военной корпорации США Lockheed Martin, которая занимается поставками ракетных систем HIMARS на Украину, сообщает Pravda.Ru.
В результате хакерской атаки системы внутренней работы и логистики были выведены из строя.
Кроме того, перестал отвечать на запросы сервис коммуникации между сотрудниками Lockheed Martin и ее дочерних компаний. А при обращении к системе авторизации для сотрудников корпорации выдается ошибка.
Хакеры также вывели из строя сервис доступа через интеллектуальные карточки NASA и использующую магнитные ключи систему.
Также взлому подверглась база данных со сведениями о всех кандидатах, которые планировали устроиться на работу в компанию.
В мае хакеры из группировки Killnet объявили войну 10 западным странам.
Они сообщили о готовности нанести удары по инфраструктуре США, Великобритании, Германии, Италии, Румынии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины, тестирование глобальной атаки уже завершено. При этом не уточняется, о каких именно атаках идет речь.
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