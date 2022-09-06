Хакеры атаковали японский правительственный портал – СМИ

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Хакеры атаковали японский правительственный портал E-gov. Об этом сообщает телеканал NHK.

Атакованный сервис предназначен для подачи гражданами Японии заявлений на государственные услуги. Правительственный центр начал выяснять детали произошедшего и собирать информацию. В настоящее время сайт заработал.

При этом в соцсетях появились сообщения якобы от группировки российских хакеров Killnet, которая взяла ответственность за атаку. В сообщениях также утверждается об атаке на налоговый портал eLtax и сайт платежной системы JCB.

Вместе с тем пользователи Twitter пожаловались на проблемы с доступом к сайту японской соцсети Mixi.

Ранее сообщалось, что пророссийская хакерская группировка Killnet совершила атаку на десятки сайтов государственных сервисов и коммерческих организаций Эстонии в ответ на демонтаж памятника советскому танку Т-34 в Нарве. Атаке подверглись ресурсы крупных эстонских банков и финансовых организаций.

