Мощная DDoS-атака совершена на сайт "Единой России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт партии "Единая Россия" подвергся мощной DDoS-атаке, которая велась с территории США, Кореи и Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

"Усиление атак на все информационные системы партии и аномальная активность извне фиксируются каждый день. В последние дни их вектор сузился – совершаются попытки нарушить работоспособность официального сайта партии", – говорится в сообщении.

Ранее портал госуслуг подвергся DDoS-атаке. Как сообщали тогда в Минцифры РФ, атака шла со стороны Украины. В ведомстве добавили, что призывы к атакам на российскую инфраструктуру стали распространяться в украинских телеграм-каналах.

В пиковые моменты нагрузка на сервисы достигала 340 тысяч запросов в секунду.